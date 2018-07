Elder Granja espera reforçar o Vasco contra o Avaí

"Contusão na panturrilha é difícil de se recuperar, mas o departamento do Vasco é muito bom e fiquei recuperado rapidinho. Estou treinando desde sábado, quero jogar e tenho até sábado para trabalhar para, quem sabe, poder ir para o jogo domingo", comentou o lateral nesta terça-feira.

Para o confronto contra o Avaí, Elder Granja antecipou que o adversário será ofensivo desde o início. E pediu cuidado aos jogadores vascaínos. "Já trabalhei com o Péricles (Chamusca, técnico do Avaí) e tenho a certeza que ele vai jogar para cima, porque este é o estilo dele. Temos que ter muita atenção e saber jogar lá dentro", acrescentou.

Preocupado com a atual situação do clube, o lateral exigiu comprometimento dos jogadores no domingo. "Estamos buscando a vitória, mas não adianta ficar só nas palavras, temos que entrar em campo e vencer", enalteceu.