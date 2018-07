Elder Granja sente dores e desfalca o Atlético-PR

"Fui poupado do treino de ontem (terça-feira), mas hoje (quarta-feira), quando me esforcei, voltei a sentir um incômodo na mesma região e a comissão técnica preferiu me poupar do jogo contra o São Paulo", contou Elder Granja. "Vou intensificar o tratamento para estar em boas condições para o jogo contra o Palmeiras na próxima semana."

Sem poder contar com Elder Granja, o técnico Sérgio Soares terá que improvisar na lateral-direita do Atlético-PR para a partida desta quinta-feira. O outro jogador da posição, Wagner Diniz, também não pode jogar, por estar emprestado pelo São Paulo. Assim, a tendência é que o volante Deivid seja escolhido para atuar no setor.