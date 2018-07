'Ele manca, mas não sabe. Tem mais dez meses de trabalho'

Por que Pelé manca e aparenta caminhar com dificuldades, precisando se apoiar em que está mais perto para se manter em pé?

Ele parou com o trabalho de fisioterapia depois da cirurgia do fêmur. Chegou a fazer por algum tempo, como você viu lá na casa dele (a reportagem do Estadão esteve com Pelé nesses primeiros passos após a operação). Os compromissos comerciais e a Copa do Mundo, no entanto, o afastaram do tratamento. Ele manca ao andar, mas não sente mais dores no local da cirurgia. Mas esse andar manco virou seu padrão.

2. Ele pode chutar uma bola ou está proibido de se aproximar de sua velha e boa amiga da carreira?

Não há nenhuma restrição ou proibição médica em relação a isso. Ele poderia chutar uma bola, mas depende mais de sua confiança e segurança. E neste momento, ele não tem essa confiança. Se ele se sentir bem e mais confortável para isso, poderá fazer sem problemas.

3. Como você pensa em retomar a recuperação física do seu pai?

Ele já retomou com a fisioterapia semanal, que nunca deveria ter parado. Isso já foi um alívio. Ele parou por causa da Copa e dos compromissos, como disse. Há dois meses, porém, ele voltou a fazer esse trabalho duas ou três vezes por semana, com um médico amigo meu em Santos. Precisaria de mais 10 meses, no mínimo, para tentar zerar seus problemas no quadril. Ele está animado e sabe que precisa.

4. Ele teve outro problema de saúde depois de operar o fêmur, em novembro de 2012. Como foi isso?

Ele teve sim um problema na coluna, mais precisamente nas vértebras L2 e L3. Era um problema antigo dele, mas que se agravou após a cirurgia no fêmur. Sabe como é, mexe numa coisa, aparece outra. Ele precisou de uma intervenção de pinçamento na raiz nervosa, feita pelo médico Edson Desen. Foi uma infiltração na coluna. Mas ele já está recuperado.