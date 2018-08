'Ele tem muita lucidez e escolhe o caminho correto', afirma Tite sobre Neymar

Criticado muito durante - e depois - da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Neymar foi chamado por Tite para os dois primeiros amistosos em seu novo ciclo à frente da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, após o anúncio dos convocados, o treinador foi questionado três vezes sobre o jogador do Paris Saint-Germain e evitou se aprofundar sobre as críticas ao craque. Em vez disso, preferiu elogiá-lo e exaltar a "clarividência" do atacante.

"Ele tem muita clarividência, ele é muito inteligente. Ele tem a maturidade de encontrar seu caminho porque ele é do bem", afirmou Tite. "Ele tem muita lucidez e escolhe o caminho correto".

O treinador comentou sobre o seu último contato com o jogador. "Eu o abracei e falei: 'Neymar, eu gosto muito de ti. Eu gosto de ti muito mais do que tu pensa que eu gosto'", revelou Tite. "Eu sei, na minha relação pessoal, o seu valor".

O técnico da seleção deu a entender que as críticas que Neymar sofreu mundo afora foram exageradas, mas evitou falar sobre isso. "Eu não tenho profundo conhecimento sobre outras coisas e não tenho como externar opinião sobre tudo. Não quero falar sobre essas relações, mas posso falar de uma com muita propriedade: o Neymar conosco merece elogios pelo comportamento dele, pelo processo de recuperação que teve, pela disciplina que teve".

Tite foi além e declarou que o atacante é de fácil convívio. "Eu lembro perfeitamente que, antes de começar a trabalhar (na seleção), falei com o Muricy (Ramalho) e ele me disse: 'eu nunca tive problema nenhum com o Neymar, é muito fácil trabalhar com ele'. Eu reproduzo o que o Muricy colocou", contou o técnico, que ainda o definiu como "Top 3".