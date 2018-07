Elefantes da Copa poderão ficar ainda mais robustos

Vários fatores levam os clubes a sonhar com a casa própria. Um deles é fugir dos custos do aluguel do estádio em que jogam. Custos cada vez mais altos, principalmente no caso das arenas construídas ou reformadas para a Copa do Mundo de 2014. Os atuais administradores cobram caro pela ocupação, e os clubes que as ocupam invariavelmente saem no prejuízo.

É o que ocorre, por exemplo, com o Fluminense ao usar o Maracanã. Neste Brasileiro, o time mandou seis jogos até agora no estádio e acumula prejuízo de R$ 1,3 milhão. Só teve lucro, de R$ 267 mil, no clássico com o Flamengo. Jogo que gerou despesas de R$ 943 mil, grande parte por conta do aluguel.

A consequência é que, quanto mais clubes tiverem sua própria arena, menos os chamados estádios da Copa serão utilizados. Eles já operam no vermelho e a situação pode piorar se os inquilinos fugirem. Ou seja, os 'elefantes brancos' de 2014 ficarão maiores. E a manada poderá aumentar. A não ser que os atuais administradores das arenas da Copa revejam o modelo de negócios.

*Editor assistente de esportes