Eleição de presidente da Portuguesa termina em pancadaria no Canindé

SÃO PAULO - O atual presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, foi reeleito para mais um mandato de três anos em eleição realizada na noite de terça-feira, 14, no Canindé, zona norte da capital. Após a confirmação da vitória, houve troca de ameaças entre as duas correntes da equipe e uma pancadaria tomou conta do local.

Com a chegada dos policiais militares, por volta das 23 horas, integrantes da torcida e conselheiros se retrataram e foram para suas casas, segundo a PM. Da Lupa teve 173 votos, 25 à frente do candidato da oposição, Ilídio Lico, que somou 148.

Da Lupa terá novamente o Cel. Luiz Lucas como vice-presidente da diretoria, repetindo a dupla da última gestão. "Nos últimos seis anos trabalhamos para reestruturar o clube. Agora é a hora de retomar a grandeza", afirmou o candidato eleito.