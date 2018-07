Eleição para novo presidente do Bahia tem até debate ao vivo em Salvador

SALVADOR - Poucos temas são tão debatidos hoje em Salvador quanto a eleição para a presidência do Esporte Clube Bahia. O pleito, marcado para 7 de setembro, será o primeiro no clube em que todos os sócios poderão votar diretamente no mandatário.

O vencedor, ao assumir o cargo, vai encerrar o período de intervenção pelo qual passa o clube baiano desde o início de julho, quando a Justiça determinou a anulação do pleito que elegeu Marcelo Guimarães Filho, em dezembro de 2011.

O interventor, o advogado Carlos Rátis, elaborou um plano para atrair associados ao clube, baixando o valor da joia de R$ 300 para R$ 10. Lançado em julho, o projeto fez o número de sócios disparar, de 3,5 mil para cerca de 15 mil.

O mandato do novo presidente será curto, um ano e quatro meses até a próxima eleição, mas a disputa chama tanto a atenção da população que foram marcados cinco debates entre os três candidatos, a serem transmitidos ao vivo na imprensa local.

O primeiro foi ao ar no início da tarde desta quinta-feira, transmitido pela TV Band Bahia. O evento seguiu o ritual dos debates promovidos para eleições de representantes para o Poder Executivo, com direito a perguntas entre candidatos, perguntas de jornalistas e considerações finais. Tudo intermediado por uma apresentadora da emissora, Juliana Guimarães.

Como de praxe, não faltaram promessas e acusações. O candidato da chapa "Virada Tricolor", o empresário Rui Cordeiro, por exemplo, garantiu que os sócios do clube vão passar a ter "descontos em restaurantes e farmácias".

Já o concorrente pela chapa "Diga Sim a um Novo Bahia", o secretário para Assuntos Internacionais do governo baiano, Fernando Schmidt, disse que vai obter 50% de desconto nos ingressos para os sócios e vai renegociar o contrato do clube com a Arena Fonte Nova para obter mais vantagens.

E o radialista Antonio Tillemont, da chapa "Integridade e Transparência", contou que vai valorizar mais as categorias de base do clube.

A agenda dos candidatos está concorrida até a data do pleito. Já estão marcados mais quatro debates entre eles, dois para estações de rádio (Sociedade, no dia 2, e CBN, no dia 5) e mais dois televisionados ao vivo, na TVE, no próximo domingo, e de novo na Band Bahia, no dia 5.