Eleição provoca mudança na data de Barcelona x Real

O clássico mais importante da Espanha e um dos maiores do mundo vai ser disputado numa segunda-feira. Barcelona e Real Madrid deveriam se enfrentar no fim de semana dos dias 27 e 28 de novembro, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, mas o jogo no Camp Nou passou para o dia 29 de novembro por causa das eleições na Catalunha.

A mudança foi oficializada nesta quinta-feira pelos representantes da liga que organiza o Campeonato Espanhol. Segundo eles, não seria possível realizar o clássico em 28 de novembro, um domingo, quando serão realizadas as eleições na Catalunha, região onde fica Barcelona. No dia anterior, um sábado, também não daria, já que os dois times têm compromissos durante a semana pela Liga dos Campeões da Europa.

Assim, a solução foi remarcar o jogo para segunda-feira, uma data pouco comum para um clássico dessa importância e magnitude. Atualmente, o Real Madri lidera o Campeonato Espanhol, com 26 pontos em dez rodadas disputadas. Mas o Barcelona vem logo atrás, com apenas um ponto a menos do que o rival.