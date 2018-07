Eleições não interferem nas obras para a Copa, diz Aldo Rebelo

SÃO PAULO - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu neste domongo que os resultados das eleições municipais não vão interferir no andamento das obras para a Copa do Mundo de 2014. "Trabalhamos nas cidades-sedes com os mesmos níveis de comprometimento e cooperação e isso vai se manter depois da troca de prefeitos", disse em entrevista so Estado.

Neste domingo, sete das 12 cidades-sede da próxima Copa tiveram segundo turno. Em quatro delas (Cuiabá, Fortaleza, Salvador e São Paulo), um dos candidatos era do PT, partido da presidente Dilma Rousseff. "É do interesse de todos os governos organizar a Copa do Mundo e isso funciona independentemente dos resultados eleitorais."

Rebelo não garantiu a participação de Recife como sede da Copa das Confederações ainda. O ministro contou ter feito o possível para tranquilizar a Fifa sobre o andamento das obras no estádio local, mas disse que também aguarda a confirmação do orgão, que virá em novembro fazer suas escolhas. Mesmo assim, Aldo informou que o governo acompanha diariamente todas as obras dos estádios das Copa e pode garantir que os cronogramas estão sendo cumpridos.

SEGUNDONA

Palmeirense, o ministro disse estar otimista com a reação do time, que ocupa a 18ª posição no Brasileirão e luta contra o rebaixamento. Aldo torce para o Palmeiras não cair.