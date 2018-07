Eleito, Ilídio Lico presidirá a Portuguesa a partir de janeiro

SÃO PAULO - Depois de nove anos, a "Era Manuel da Lupa" está no fim na Portuguesa. Praticamente confirmada na elite do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada, o clube terá um novo presidente nos próximos três anos: é Ilídio Lico, eleito na última segunda-feira. Ele estará no comando ao lado de Roberto Santos, atual vice de futebol.

Além disto, foram conhecidos os 11 novos membros do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). Manuel da Lupa ficará no cargo até o próximo dia 31 de dezembro. A nova diretoria assumirá o cargo no dia 2 de janeiro. Antes, porém, a dupla deve iniciar os trabalhos na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista e para o restante da temporada de 2014.

"Estou convicto em mim e nas pessoas que estão comigo. Espero que tenhamos a criatividade em formar uma equipe rapidamente, mas o imediatismo é difícil, pois não sabemos ainda quais jogadores ficarão, quais têm contrato...", afirmou o novo presidente eleito ao site da Federação Paulista de Futebol.

Lico voltará à diretoria da Portuguesa depois de quase 10 anos afastado. Entre 1994 e 2001, ele foi vice-presidente de futebol nas gestões de Manuel Gonçalves Pacheco e Amilcar Casado. No cargo, ele foi um dos responsáveis pela montagem do time que conseguiu o vice-campeonato brasileiro de 1996 e revelou diversos jogadores.

"A minha expectativa e vontade é fazer com que a Portuguesa volte aos tempos áureos, como quando fomos vice-campeões brasileiros em 1996. Nos oito anos seguidos em que estive no futebol, em três consecutivos nós ficamos entre os melhores clubes do Brasil."