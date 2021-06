Eleito melhor em campo, Gosens supera mágoa com CR7: 'desta vez, nem pedi camisa'

O lateral-esquerdo Gosens teve um grande dia com a vitória da Alemanha sobre Portugal pela fase de grupos da Eurocopa: fez gol, deu assistência, e foi eleito o melhor em campo. Após a partida, relembrou um episódio triste que teve com Cristiano Ronaldo, mas celebrou a vitória.

Em 30 de janeiro de 2019, Gosens pediu a camisa de Cristiano Ronaldo após a derrota da Atalanta para a Juventus na final da Copa da Itália, vencida pelo time do atacante português por 3 a 0. Segundo o lateral, após o pedido, Ronaldo nem olhou para ele, apenas disse não, o que não se repetiu após o jogo da Eurocopa.

"Desta vez, eu não pedi camisa para ele. Eu só queria aproveitar a vitória”, declarou o alemão, em entrevista ao canal de TV Sky Sports italiano. Gosens, de 26 anos, havia virado alvo de piadas frequentes entre os companheiros de Atalanta pelo episódio - com o holandês Hateboer até lhe presenteando com uma camisa de Cristiano Ronaldo.

Gosens ha dichiarato che Cristiano Ronaldo si era rifiutato di dargli la sua maglia, così ci ha pensato Hateboer a regalargliela. Poesia#Gosens #Cr7 #Maglia pic.twitter.com/hygZehxqWH — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) April 13, 2021

"Não sei nem por onde começar. É certamente uma noite inesquecível para mim. Vencemos uma equipe muito forte e eu marquei meu primeiro gol neste torneio, além da assistência. Estou muito feliz e orgulhoso. Sabíamos que tínhamos que ganhar, porque se perdêssemos, ficaria difícil para a classificação. Tentamos dar tudo no ataque e na defesa. Estou muito feliz", comemorou Gosens.

O grupo D da Eurocopa, considerado o 'da morte', está bastante equilibrado após as duas primeiras rodadas: a França lidera com quatro pontos, seguida pela Alemanha, que tem três e Portugal, também com três, mas atrás no confronto direto. A Hungria tem um. Na última rodada, a Alemanha encara a Hungria e Portugal joga contra a França.