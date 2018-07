Eleito melhor goleiro da Copa do Brasil, Gatito exalta fase no País

O goleiro Gatito Fernández, eleito pela CBF como o melhor goleiro da Copa do Brasil, creditou a boa fase no futebol brasileiro à regularidade que mantém no Botafogo. O paraguaio, de 29 anos, em sua terceira temporada no País, comemorou o prêmio individual e afirmou que vive o melhor momento na carreira.

"Realmente, é uma alegria imensa. Receber um prêmio fora do seu país é sempre importante. Isso me deixa muito feliz pelo trabalho realizado. Acho meu melhor momento falando em regularidade. Já tive boas fases fora do Brasil, mas não com essa regularidade. Em 2015, fiz um bom trabalho com o Vitória, em 2016, com o Figueirense e agora, com a camisa do Botafogo", declarou Gatito em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Gatito, que defendeu oito pênaltis em 13 cobranças neste ano, revelou que não se baseia em nenhum manual para se preparar. "Acho que cada um possui seu estilo. O meu é esperar até o último momento, esperar o batedor ir para bola. Tenho também as orientações dos preparadores de goleiro e dos analistas de desempenho aqui do clube, que sempre fornecem informações", contou.

O goleiro paraguaio cobrou atenção por parte dos companheiros para que o time alvinegro não seja surpreendido pelo Vitória, no domingo, às 16 horas, no Engenhão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Jogam bem fora de casa. Temos que tomar cuidado na hora de atacar e atenção com os contra-ataques. Independentemente de ser no Rio de Janeiro, nós estamos buscando os pontos em qualquer jogo", finalizou Gatito.

O elenco botafoguense treinou nesta quinta no complexo esportivo do Engenhão, no Rio de Janeiro. O atacante Rodrigo Pimpão, que sentia dores no joelho, trabalhou com o grupo, mas não está confirmado para o duelo contra o time baiano. O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação no Brasileiro, com 40 pontos, dentro da faixa de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem.