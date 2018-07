Eleito o melhor do Europeu Sub-21, meia do Betis é contratado pelo Real Madrid

O Real Madrid se reforçou com uma das grandes promessas do futebol espanhol. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do meia Dani Ceballos, de apenas 20 anos, e que estava no Real Bétis. O jogador vai assinar um contrato válido pelas próximas seis temporadas.

Ceballos foi eleito o melhor jogador do Campeonato Europeu Sub-21, encerrado em junho, tendo contribuído para a classificação da seleção espanhola à final do torneio, quando a equipe perdeu para a Alemanha por 1 a 0. Além disso, ele fez a sua estreia pela equipe profissional do Betis em 2014, tendo sido formado nas divisões de base do clube de Sevilha.

O Real Madrid e o Betis não revelaram os detalhes financeiros da transação. Mas as informações da imprensa espanhola são de que o campeão europeu vai desembolsar 16,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 60,7 milhões) por Ceballos, que agora precisará buscar espaço em um time que conta com jogadores como Luka Modric, Toni Kroos e Isco no seu elenco.

A apresentação de Ceballos foi marcada pelo Real Madrid para a próxima quinta-feira, no Santiago Bernabéu, na véspera da viagem da equipe para os Estados Unidos, onde disputará alguns amistosos durante a sua pré-temporada.

Ceballos é o segundo jogador contratado pelo Real Madrid nesta janela de transferências. E o outro reforço que chegou ao clube foi outra jovem promessa, o lateral-esquerdo francês Theo Hernández, de apenas 19 anos, que estava no Atlético de Madrid.