Eleito o melhor do jogo, Rodrygo passa mal em campo e vomita: 'Voltei tranquilo'

Eleito o melhor jogador da vitória do Santos sobre o Estudiantes por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela Copa Libertadores, o atacante Rodrygo passou por uma situação inusitada em campo. Ele chamou a atenção por passar mal depois que recebeu um chute no estômago e vomitou. Os médicos da equipe santista até pediram a sua saída, mas ele quis permanecer.

+ TEMPO REAL: Confira como foi o jogo na Vila Belmiro

"É um campeonato muito difícil, mas tudo está na cabeça, é manter a concentração. Acabei vomitando ali fora, mas só joguei para fora e voltei tranquilo. Já estou pronto para tomar outra, tranquilo (risos)", disse Rodrygo, em entrevista após o jogo à FOX Sports.

No segundo tempo, Rodrygo quase fez um golaço. Ele recebeu um cruzamento de Daniel Guedes na segunda trave, dominou a bola, driblou e chutou rente ao travessão. Depois foi substituído e ovacionado pela torcida. "Claro que não quero ser substituído, a gente sempre quer jogar mais. Mas o professor Jair (Ventura) fez certo, eu já não estava rendendo tanto como deveria. Atacante vive de gol", afirmou.

Para o duelo da próxima terça-feira, no Uruguai, contra o Nacional, o Santos terá um desfalque. O zagueiro Lucas Veríssimo levou um cartão amarelo no final do jogo desta terça ao reclamar com a arbitragem. Foi o terceiro dele na Libertadores.