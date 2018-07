Eleito o melhor jogador sueco, Ibra diz que foi para time mais fraco

Mesmo sem muito brilho em sua aventura no futebol inglês, Zlatan Ibrahimovic continua em alta fora de campo. O sueco foi eleito na última segunda-feira o melhor jogador de seu país pela 11ª vez. No evento, o atacante foi informado que será construída uma estátua em sua homenagem, em Estocolmo. O objeto terá 2,7 m de altura e ficará em frente à Friends Arena.

"É uma sensação irreal. Muitos estão pensando 'por que ele'? Mas depois de todo o trabalho duro ao longo destes 15 anos na equipe nacional e de uma carreira de 20 anos em clubes, me sinto agraciado. Geralmente você recebe uma homenagem desta quando morre, mas eu ainda me sinto vivo. Quando eu morrer, esta estátua viverá para sempre", disse o atacante, que marcou 62 gols em 114 partidas por sua seleção.

POLÊMICA

Sempre polêmico, Ibrahimovic também estampou os noticiários na Europa ao falar que trocou o Paris Saint-Germain por uma equipe tecnicamente mais fraca. Atualmente no Manchester United, ele explicou que a oportunidade de trabalhar novamente com José Mourinho, revivendo parceria da época da Inter de Milão, pesou em sua decisão de deixar a França.

"A presença de Mourinho foi decisiva. A equipa pela qual assinei este verão não é tão forte quanto aquela em que estava, mas quando Mourinho ligou a decisão foi fácil. Só tivemos de decidir quando seria apresentado como jogador do United. O resto, o acordo financeiro, não foi difícil", disse ao diário Aftonbladet.

O Manchester ocupa apenas a sexta posição no Inglês e, neste momento, está fora da zona de classificação para as competições europeias do próximo ano. "Vim pelo desafio, jamais virarei a cara a um desafio. Era isto que eu queria, representar um dos maiores clubes do mundo, que tem passado por problemas e não tem conquistado muitos títulos, e tentar vencer a Premier League".