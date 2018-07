Eleito o melhor, Pickford diz: 'Nem era nascido quando Inglaterra fez semi em 90'

Embora a Inglaterra tenha controlado o jogo em boa parte da vitória sobre a Suécia por 2 a 0, neste sábado, em Samara, o goleiro Jordan Pickford foi um dos destaques da partida. Ele garantiu a tranquilidade do confronto que colocou os ingleses entre os semifinalistas pela primeira vez desde 1990. Ele fez pelo menos três defesas importantes e garantiu a vantagem de dois gols até o final da partida. Por isso, foi escolhido como o melhor da partida.

Na entrevista coletiva após o jogo, fez questão de agradecer o carinho da torcida, que protagonizou uma grande festa em Samara. Foi a primeira vez que o canto inglês surgiu com força em Moscou. "Os torcedores ingleses têm uma força diferente. Quando eles cantam, nós ficamos felizes dentro de campo. Essa vitória também é para eles", afirmou o goleiro.

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo após 28 anos. Agora espera o vencedor do confronto entre Rússia e Croácia. A semifinal com presença inglesa será na quarta-feira, em Moscou. Para o goleiro, o time do técnico Gareth Southgate tem a chance de escrever a própria história.

"Eu não era nascido quando a Inglaterra chegou às semifinais. Nós estamos em um bom momento, o time está unido e as coisas estão dando certo dentro de campo. Estamos fazendo coisas importantes e temos a chance de fazer nossa própria história", disse o jogador.

Aos 24 anos, o arqueiro vem superando a desconfiança para ser titular da Inglaterra. Ele herdou a vaga de Joe Hart, que caiu de rendimento nos últimos ciclos de Copa do Mundo e perdeu espaço de vez na seleção. Os goleiros convocados são Jack Butland e Nick Pope, além do próprio Pickford. "Fiz uma boa temporada. Estou treinando forte todos os dias, assim como meus companheiros. A performance é consequência dos treinamentos".

Pickford atuou como titular nas cinco partidas da Inglaterra na Copa do Mundo. Nas oitavas de final, ele teve atuação decisiva ao defender o pênalti de Bacca. Imagens de TV flagraram o momento em que recebeu informações da comissão técnica sobre as preferências dos colombianos por meio de uma mensagem colada em uma garrafa de água.