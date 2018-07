Elenco corintiano terá palestra de educação financeira Os jogadores do Corinthians darão uma pausa na pré-temporada no CT do Parque Ecológico para "estudar" economia. Após o treino da tarde desta quinta-feira, o elenco corintiano assistirá uma palestra sobre educação financeira elaborada por uma empresa especializada em gestão de patrimônio, a Bawn Investimentos. A ideia partiu do ex-jogador Edu Gaspar, que hoje é gerente de futebol do clube.