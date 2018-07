Elenco corintiano vai ao estádio ver Sanfrecce x Al Ahly

Os jogadores do Corinthians e o técnico Tite assistirão à partida entre Sanfrecce Hiroshima e Al-Ahly no estádio de Toyota, domingo, às 8h30 (horário de Brasília). O vencedor desse confronto será o rival do time brasileiro em seu primeiro jogo na competição, na semifinal, quarta-feira que vem.

A ida ao estádio será após o treino do domingo. O time sairá do CT de Kariya de ônibus e vai direto ao estádio de Toyota, cidade próxima a Nagoya, onde a equipe está hospedada.

Tite evita falar qual dos rivais seria melhor para o Corinthians enfrentar na semifinal. Mas ele considera o Al-Ahly, do Egito, um time perigoso e que pode dar trabalho na estreia do Corinthians.

O Al-Ahly garantiu vaga no Mundial ao vencer a Liga dos Campeões da África. Já o Sunfrecce, campeão japonês, derrotou o Auckland City na abertura do Mundial de Clubes por 1 a 0.