Elenco da Argentina compartilha quase tudo com torcedores nas redes sociais

Como forma de retribuir o carinho da torcida, que vem lotando os estádios por onde passam, os jogadores argentinos usam as redes sociais para compartilhar quase tudo o que acontece dentro da concentração no CT do Galo.

"É uma forma de estar perto dos torcedores. Sabemos que eles gostam de nos acompanhar sempre. Não podemos divulgar tudo, mas algumas situações podem ser trocadas", afirma o goleiro Romero.

Entre as situações que os argentinos colocaram no Twitter, está uma festa realizada na semana passada, animada por uma banda brasileira que tocava a música "O meu sangue ferve por você", sucesso dos anos 80 na voz do cantor Sidney Magal.

Messi, o mais reservado do grupo, postou uma imagem da mesma festa com os jogadores ao redor de uma mesa com queijo e presunto.

A comissão técnica não proíbe o uso das redes sociais, mas pede "bom senso" nas mensagens. Diariamente, pelo menos um jogador atualiza o noticiário da seleção. No primeiro final de semana em Minas Gerais, Mascherano compartilhou as imagens de um entusiasmado campeonato de truco, prestigiado até pela comissão técnica.

Ezequiel Lavezzi precisou de apenas cinco minutos depois da sofrida vitória contra o Irã para enviar uma foto dos jogadores ainda de cueca no vestiário pela Instagram.

Kun Agüero, que está fora do jogo contra a Suíça por causa de uma lesão muscular, é o campeão dos selfies. Tira foto com o filho de Fernández, fazendo caretas, voltando do treino. Também é o fotógrafo oficial dos voos da seleção argentina.

Embora tenham conteúdo informativo praticamente nulo e gosto duvidoso, essa interação faz sucesso com os torcedores. Lavezzi tem mais de um milhão de seguidores no Twitter.