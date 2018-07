Elenco do Atlético-MG enaltece vitória sobre Palmeiras Os jogadores do Atlético Mineiro não esconderam a euforia após o triunfo sobre o Palmeiras, por 2 a 0, resultado que praticamente afastou o perigo do rebaixamento. Para o atacante Neto Berola, a vitória foi importante para trazer mais tranquilidade nas duas rodadas finais.