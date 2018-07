Elenco do Atlético-MG revela otimismo contra o Sport Depois de vencer o confronto de ida de oitavas de final da Copa do Brasil por 1 a 0, os jogadores do Atlético Mineiro demonstraram nesta segunda-feira estar confiantes para garantir uma vaga nas quartas de final. Mesmo jogando no Recife, o goleiro Aranha acredita que a equipe conseguirá segurar o Sport.