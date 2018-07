Elenco do Atlético-PR aposta em vitória sobre o Grêmio no Estádio Olímpico

Embalado pela vitória sobre o Prudente, no domingo, o elenco do Atlético Paranaense apostou que tem boas condições de derrotar o Grêmio no sábado, mesmo jogando no Olímpico. A partida é decisiva na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Cada jogo é muito complicado e, agora, temos que pensar na partida de Porto Alegre. Respeitamos o Grêmio, mas vamos dar tudo de nós para sair de lá com um bom resultado", garantiu o zagueiro Rhodolfo, confiante na equipe atleticana.

Também o meia Branquinho apostou que o Atlético Paranaense tem boas chances de superar o Grêmio. "Dominamos a jogo e estamos felizes com essa vitória, que foi merecida, mas agora é descansar, pois no final de semana já temos um confronto direto contra o Grêmio. Acredito que a nossa equipe tem condições de chegar lá e conseguir uma vitória", disse.

O Atlético Paranaense está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, apenas dois a mais do que o Grêmio.