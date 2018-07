Elenco do Atlético-PR enaltece semana de treinos A semana livre para treinos foi comemorada por boa parte do elenco do Atlético Paranaense. O zagueiro Rhodolfo, por exemplo, afirmou que o técnico Sérgio Soares terá a oportunidade de implementar seu método de trabalho até o jogo contra o Goiás, no sábado.