Elenco do Corinthians afirma já ter assimilado as mudanças no clube

Os jogadores do Corinthians garantiram neste sábado que a reformulação no clube já é passado e que os torcedores podem esperar uma equipe forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Neste sábado o time bateu o Figueirense por 2 a 1 em São Paulo e ao fim da partida o elenco disse que o time já está assimilando as mudanças feitas pela diretoria depois da queda na Copa Libertadores.

Uma das grandes alterações foi a promoção de Vágner Love a titular no ataque. O jogador, substituto de Guerrero, marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti que originou o segundo gol em partida que contou com o Corinthians em nova formação, o 4-3-3. "Tudo tem um tempo de adaptação. O Tite está procurando mexer no esquema, foi a segunda vez que jogamos desse jeito. Temos de manter a pegada e seguir trabalhando forte", disse Vágner Love em entrevista ao SporTV ao deixar o campo.

A eliminação para o Guarani, na Libertadores, no mês passado, marcou o início de uma reformulação no elenco. O lateral-esquerdo Fábio Santos, o meia Petros e os atacantes Emerson Sheik e Guerrero deixaram o time, mudanças que fizeram o técnico Tite e apostar em Vágner Love como o comandante do ataque. "Nos treinamentos, venho me sentindo mais à vontade. Hoje o time jogou bem, correu, lutou e conseguimos um resultado muito importante".

A vitória garantiu ao clube a reação depois da derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada. "A vitória era importante porque estávamos jogando em casa. O importante é que a equipe está começando a ter um padrão de atuação", elogiou o goleiro Cássio. Na próxima quinta, o time volta a jogar em casa e recebe a Ponte Preta.