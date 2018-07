Elenco do Corinthians fala em 'decisão' contra o Grêmio no domingo

Os jogadores do Corinthians comemoram o resultado em si e pouco ligaram por ter vencido o jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira, por um placar apertado - e graças a um gol contra do lateral-direito Felipe Macedo ainda no primeiro tempo. Segundo eles, o resultado alcançado em Belém foi essencial para o time continuar vivo na disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

"Ganhar de 1 a 0 é goleada. Vencemos bem o jogo e entramos no G-4, que era o que buscávamos. Agora vamos para a decisão contra o Grêmio", afirmou o meia Renato Augusto.

O Grêmio, que nesta quinta enfrenta, em casa, o Cruzeiro, é um dos principais rivais do time do técnico Mano Menezes na briga por vaga na Libertadores. Se vencer o Cruzeiro, os gaúchos, com 60 pontos, ultrapassam o Corinthians em número de vitórias (ficaria 18 a 17).

A grama do estádio Mangueirão, um pouco alta, foi criticada por alguns jogadores. "Estava irregular e dificultava um pouco o toque de bola. Mas o importante é que vencemos o jogo", afirmou o meia Danilo.

No final da partida, os atletas do Corinthians agradeceram à torcida que encheu o estádio - o Goiás mandou o jogo fora do estádio Serra Dourada, em Goiânia, para lucrar com bilheteria. Neste domingo, contra o Grêmio, o centroavante peruano Guerrero volta à equipe.