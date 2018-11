Elenco do Corinthians se reapresenta em busca da 1º vitória fora no returno

O elenco do Corinthians se reapresenta nesta terça-feira com o objetivo de fechar o returno do Campeonato Brasileiro com pelo menos uma vitória fora de casa. Até agora, na segunda metade da competição, foram sete derrotas e dois empates quando atuou longe de seus domínios.

A redenção pode vir no domingo, às 17h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão. Já sem chances de ser rebaixado, o técnico Jair Ventura tentará estimular os jogadores evitar esse vexame.

A partida também deve ser a despedida do atual treinador. Fábio Carille está próximo de acertar o retorno em 2019 - falta apenas a liberação do Al-Wehda, da Arábia Saudita, e o pagamento do multa rescisória de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

Jair, que não tem nada com isso, tentará focar a semana no duelo com o Grêmio. Para o jogo, ele não contará com o volante Ralf e o atacante Emerson, que receberam o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com a Chapecoense, na última rodada.

O volante Gabriel entrará no meio-campo. Sheik estava no banco de reservas e agora aguarda apenas sua festa de despida, um amistoso beneficente com jogadores que vestiram a camisa do Corinthians, como Paulinho e Marcelinho Carioca, em 7 de dezembro, na Arena Corinthians.

O jogo em Porto Alegre será o último do meia Danilo pelo time alvinegro. O veterano de 39 anos fez a última partida diante dos torcedores no domingo. Na quinta-feira, ele será homenageado pelo clube e concederá entrevista coletiva para analisar sua trajetória e projetar o futuro - a intenção de Danilo é seguir nos gramados por mais uma temporada e depois seguir no futebol ou como dirigente ou na comissão técnica.