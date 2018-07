Elenco do Corinthians treina e segue para Bolívia nesta segunda

SÃO PAULO - Após empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, o Corinthians viaja nesta segunda-feira à Bolívia, onde quarta-feira estreia na Libertadores contra o San José. O time treina no CT na manhã desta segunda-feira e embarca por volta das 14 horas.

O time, no entanto, fica concentrado na cidade de Cochabamba e só vai a Oruro, palco da partida, horas antes do jogo, que será às disputado às 22 horas (horário de Brasília). O motivo é a altitude. Como Oruro está a 3.800 metros acima do nível do mar, a comissão técnica decidiu que o time chegasse à cidade horas antes da partida começar, minimizando os efeitos da altitude.

Cochabamba está a cerca de 2.400 metros de altitude, nível considerado "normal" pela comissão técnica. O time faz um treino em Cochabamba nesta terça-feira.

Apesar do empate contra o Palmeiras por 2 a 2, Tite não deu sinais de que irá mudar a equipe para a estreia na Libertadores. A tendência é que escale o mesmo time que jogou o clássico. O técnico deve, no entanto, mudar a maneira de o time jogar. Por causa da altitude, ele vai pedir aos jogadores que cadenciem mais o jogo e evitem lançamentos longos.

"O Mauro (Silva, olheiro do clube) acompanhou o jogo do San José contra o Bolívar e vamos ter uma reunião para falar melhor do time e de como vamos jogar", disse Tite após o empate por 2 a 2 no Pacaembu.