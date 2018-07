Elenco do Cruzeiro celebra vitória e mostra confiança O Cruzeiro fez sua parte neste domingo, ao superar o Flamengo por 2 a 1, e depende de um tropeço de Fluminense e Corinthians na última rodada para ter chances de ficar com o título brasileiro. Mas, apesar do panorama complicado, os jogadores celebraram o triunfo e mostraram confiança.