Elenco do Cruzeiro elogia momento do Grêmio, mas avisa que pode vencer em casa

Um dos times sensações da temporada, o Grêmio pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro se vencer o Cruzeiro, no Mineirão, no duelo que começa às 20 horas desta segunda-feira e fecha a oitava rodada da competição. Diante do bom momento do adversário, o atacante Alisson cobrou neste domingo cautela para o jogo, mas garantiu que o Cruzeiro tem condições de sair com o triunfo.

"O Grêmio tem uma equipe que vive um bom momento, mas esperamos fazer um ótimo jogo, como fizemos contra o Corinthians. Jogo complicado, a equipe deles está encaixada. Se entramos com confiança e personalidade, temos grande chance de voltar a vencer no Brasileirão", disse o atacante, lembrando a derrota de quarta-feira para o Corinthians.

Alisson reforçou o bom momento do Cruzeiro e comentou que espera ser decisivo no duelo. "Nós temos que fazer valer o momento, para fazer um grande jogo como foi contra o Atlético-GO", lembrou. "Espero voltar a marcar gols novamente para aumentar os números e as vitórias da nossa equipe no Campeonato Brasileiro."

Outro jogador que elogiou o adversário e destacou o bom momento do Cruzeiro foi o lateral-direito Ezequiel. Para ele, o time mineiro precisa aproveitar o mando para vencer novamente na competição.

"Temos de trabalhar, concentrar bem, analisar o time deles, porque precisamos voltar a somar pontos nesta segunda-feira. Em casa temos de tomar conta do jogo, vamos sair com a vitória, temos tempo para se preparar para fazer um grande jogo", apostou.