Elenco do Cruzeiro ganha folga após título da Copa do Brasil

Além do troféu e da premiação em dinheiro, o Cruzeiro ganhou também uma folga nesta quinta-feira, um dia depois de se sagrar campeão da Copa do Brasil. O título veio com o empate sem gols com o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Mineirão, antes de um triunfo por 5 a 3 nos pênaltis.

Em razão da grande conquista e da consequente comemoração, a comissão técnica liberou todos os jogadores nesta quinta. Inicialmente, um treino estava agendado para as 15h30, na Toca da Raposa II.

Com a atividade cancelada, o grupo cruzeirense voltará aos trabalhos somente na tarde desta sexta-feira, às 15h30, no mesmo local. De acordo com o clube, os jornalistas terão acesso ao local do treino às 14h45.

Com o troféu em mãos, o Cruzeiro agora se concentrará somente no Campeonato Brasileiro. Seu próximo adversário será o líder Corinthians, no domingo, novamente no Mineirão, palco da conquista de quarta.

Já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores, por causa do título da Copa do Brasil, o Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O líder Corinthians tem 54.