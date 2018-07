Elenco do Cruzeiro ganha três dias de folga após derrota

O elenco do time mineiro só vai voltar a treinar na próxima segunda-feira, às 16h30. Os três dias de folga foram possíveis porque o time só vai voltar a entrar em campo no dia 3 de novembro, quando receberá o Santos, que também não tem mais aspirações no Brasileirão, pela 34ª rodada.

Antes da folga e da viagem para Belo Horizonte, o elenco do Cruzeiro realizou uma atividade física na sala de musculação do hotel onde a equipe ficou concentrada em Campinas. Derrotado pela Ponte Preta, o time ocupa a nona colocação no torneio, com 43 pontos, e não poderá contar com o zagueiro Thiago Carvalho, suspenso, na partida contra o Santos.