Elenco do Cruzeiro pede apoio da torcida no sábado Depois da derrota para o Grêmio na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, o Cruzeiro já se concentra no jogo de sábado, quando recebe o Vitória, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. E os jogadores do elenco cruzeirense trataram de pedir o apoio da torcida, para lotar o estádio e apoiar o time na busca pela reabilitação no Brasileirão.