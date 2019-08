Elenco do Figueirense descarta outro W.O. e promete encerrar greve nesta sexta

O torcedor do Figueirense voltará a ver seu time entrar em campo. Na noite desta quinta-feira, por meio de uma nota oficial, os jogadores descartaram um novo W.O. no jogo de sábado, diante do CRB, no estádio Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na nota divulgada pelo advogado Filipe Rino, os jogadores criticaram a falta de diálogo dos dirigentes e, apesar disso, confirmaram que vão encerrar a greve nesta sexta-feira, quando vão fazer o único treinamento antes do jogo. A decisão foi tomada em respeito ao Figueirense e aos torcedores.

"Assim, em respeito à instituição Figueirense FC e à nossa torcida, que tem nos apoiado tanto, decidimos, mesmo sem que a diretoria tenha cumprido com NENHUMA das nossas exigências, não tenha efetuado os pagamentos salariais e direitos de imagem, não dialogue conosco, retornar aos treinos amanhã, confirmando que estaremos em busca da vitória na partida de sábado", diz parte da nota.

Se não entrasse em campo diante do CRB, o Figueirense correia o risco de ser excluído da Série B e automaticamente rebaixado para a Série C, de acordo com o parágrafo III do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Os jogadores, porém, não descartam uma nova paralisação "caso o impasse não seja resolvido pela diretoria". Na última terça-feira, também através de uma nota oficial, os dirigentes prometeram acabar com as pendências financeiras até a próxima quarta, dia 28.

Sem ganhar há oito jogos, o Figueirense vem de três derrotas seguidas - a última delas por W.O. para o Cuiabá - e ocupa a 13ª colocação da tabela da Série B, com 20 pontos, dois a mais que o Oeste, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.