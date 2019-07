Elenco do Figueirense mantém greve e não treina pelo segundo dia seguido

De nada adiantou a diretoria do Figueirense pagar parte dos salários atrasados do elenco e da comissão técnica nesta terça-feira. Pelo segundo dia consecutivo, os jogadores foram até o CFT do Cambirela, em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, mas não treinaram.

Os direitos de imagem de junho e os salários de julho estão em aberto e a diretoria não deu prazo para colocá-los em dia. Insatisfeitos com a situação, os jogadores esperaram a presença do presidente Cláudio Honigman no local, o que não aconteceu.

Sem encontrar o mandatário, o elenco deixou uma lista de exigências como o acerto de todas as pendências financeiras, inclusive dos funcionários, e também dívidas de anos anteriores. Ainda não está definido se a greve vai continuar nesta quarta-feira.

O próximo jogo do Figueirense é nesta sexta, quando faz o confronto direto contra o Londrina, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados com 16 pontos, mas os paranaenses levam vantagem no número de vitórias (5 contra 4).