Elenco do Fla tenta recuperar ânimo antes de clássico O Flamengo desembarcou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, ainda de ressaca por ser vítima do goleiro Lauro pela segunda vez. O gol de empate feito pelo arqueiro da Portuguesa, aos 48 minutos do segundo tempo, evitou que o clube carioca pulasse para a metade superior da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.