Elenco do Flamengo aposta no fator casa para avançar na Copa do Brasil

O empate conquistado nesta quarta-feira, por 1 a 1, na Arena da Baixada, deixou os jogadores do Flamengo otimistas em relação a uma possível classificação para as semifinais da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, principalmente pelo fato de decidir o confronto pelas quartas de final em casa.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem vencer se classifica e, em caso de um novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

"Está tudo aberto, porque jogamos em casa e vamos ter o apoio da torcida. Expectativa é de um jogo aberto, bom, e esperamos fazer uma grande partida para sairmos classificados", disse o meia Everton Ribeiro, que entrou apenas no segundo tempo.

Apesar de ter desperdiçado duas boas oportunidades, Gabriel foi o autor do gol de empate. E, assim como Everton Ribeiro, destacou a importância da torcida na partida de volta.

"Um gol importante, que ajuda, mas não decreta nada. Vamos jogar em casa, com a nação ao nosso lado", comentou o atacante, que preferiu não falar da confusão com o goleiro Santos já nos minutos finais.

Antes do jogo de volta da Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo na manhã do próximo domingo, contra o Goiás, às 11 horas, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca está na terceira colocação, com 17 pontos.