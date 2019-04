Elenco do Flamengo comemora goleada: 'Nosso melhor jogo no ano'

O Flamengo deixou para trás a desconfiança dos torcedores ao golear o San José por 6 a 1, no Maracanã, na noite desta quarta-feira. Para muitos, foi a melhor partida do time comandado por Abel Braga na temporada.

Destaque do confronto com dois gols e uma assistência, o meia Everton Ribeiro não escondeu a alegria com a goleada que coloca o Flamengo na liderança do Grupo D. "Foi (o melhor jogo no ano). Principalmente no segundo tempo. Tomamos conta como a gente tinha que fazer com um a mais. Estou muito feliz em poder ajudar a equipe. Está todo mundo de parabéns", disse Everton Ribeiro.

Com os mesmos nove pontos do Peñarol, o Flamengo está na liderança do grupo devido ao saldo de gols (7 contra 4) e precisa de apenas um empate nos últimos dois jogos para garantir a classificação às oitavas de final.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o técnico Abel Braga tirou Diego e colocou Vitinho. Aplaudido pelos torcedores, o camisa 10 fechou a cara ao ser substituído. De cabeça fria após o jogo, o meia evitou polêmicas.

"A gente se prepara para jogar os 90 minutos, ainda mais em um jogo bom como esse. Mas temos que respeitar a decisão do treinador e nos preparar para o próximo jogo", comentou Diego.

E o próximo jogo será no domingo, contra o Vasco, às 16 horas, no Engenhão, no duelo de ida da final do Campeonato Carioca. A volta é no dia 21, no Maracanã.