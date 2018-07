Elenco do Flamengo é alvo de protesto na volta ao Rio após queda na Libertadores

O desembarque da delegação do Flamengo nesta quinta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi marcado por protestos de torcedores inconformados pela eliminação do clube na Copa Libertadores após a derrota por 2 a 1, de virada, para o San Lorenzo, nesta quarta, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Os jogadores e a comissão técnica passaram pela área de desembarque sem falar com jornalistas. Na entrada do ônibus do clube, um pequeno grupo cobrava mais raça por parte dos jogadores, aplaudiu ironicamente o elenco e entoou o cântico característico das torcidas insatisfeitas: "vergonha, time sem vergonha".

Os principais alvos da manifestação foram o presidente do time, Eduardo Bandeira de Mello, e o técnico da equipe, Zé Ricardo. Mas, apesar do clima tenso, não houve bate-boca ou agressões entre integrantes da delegação e torcedores presentes no aeroporto carioca.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 19 horas, diante do Atlético Goianiense, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além desta competição nacional, o time ainda terá pela frente, em 2017, a sequência da Primeira Liga, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, torneio que disputará depois de ficar em terceiro lugar no seu grupo na Libertadores, sendo eliminado.