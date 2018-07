Elenco do Flamengo lamenta ausência de Adriano

A ausência de Adriano será muito sentida pelos jogadores do Flamengo no confronto em Santiago diante da Universidad Católica, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Embora tenha elogiado o elenco rubro-negro, o lateral-esquerdo Juan destacou a qualidade do atacante e lamentou a ausência.

Adriano até treinou normalmente na segunda-feira, mas a comissão técnica decidiu poupá-lo para a final da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo. "O Adriano faz falta pela qualidade que tem. Nosso grupo tem muita força para suprir a sua ausência, mas é sempre bom contar com ele", disse o lateral-esquerdo. "É melhor esperar sua recuperação para que ele possa entrar 100% no domingo".

Com a ausência de Adriano, o goleiro Bruno afirmou que aposta no bom desempenho de Vágner Love. "O Adriano faz falta. Ele decide uma partida. Não vamos contar com ele, mas também temos o Vagner Love que está dando conta do recado", avaliou.