Elenco do Fluminense é recebido com protesto no Rio de Janeiro

Terminou a paciência de parte da torcida com o Fluminense. Após perder para a Chapecoense na noite de quarta-feira e completar três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro - além de ter sido goleado no Maracanã e eliminado pelo América-RN na Copa do Brasil -, o time foi recebido sob protestos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira.

Pelo menos 15 torcedores, alguns identificados com camisas de uma das organizadas do clube, foram ao aeroporto gritar contra os jogadores. Moedas foram atiradas. Entre os gritos de "mercenários" e "time sem vergonha", os torcedores também hostilizaram jogadores. Diego Cavalieri, Fred e Walter foram xingados. Na saída, um carro e uma van com alguns atletas foram atingidos com chutes.

A derrota para a Chapecoense por 1 a 0 na noite de quarta-feira custou ao Fluminense uma vaga no G4 da tabela do Brasileirão, perdida para o São Paulo. O time ocupa agora o quinto lugar, estacionado nos 26 pontos. E o técnico Cristóvão Borges já balança no cargo.