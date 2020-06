Elenco do Fluminense é submetido a exames da covid-19 no CT Carlos Castilho

Os atletas do elenco profissional e do sub-23 do Fluminense foram submetidos, nesta terça-feira, a testes da covid-19 no CT Carlos Castilho. Na segunda-feira, foi a vez de membros da comissão técnica e de funcionários.

Apesar de seguir sua programação, o clube das Laranjeiras é contrário à retomada do Campeonato Carioca em junho, como prevê a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), que na madrugada de terça-feira, com apoio da maioria dos clubes defendeu o retorno nesta quinta-feira da disputa do Campeonato Carioca. Desta forma, o tricolor carioca jogaria no dia 22.

O presidente Mário Bittencourt, com apoio de Nelson Mufarrej, do Botafogo, afirmou que não pretende colocar seu time em campo nas datas propostas pela Ferj e prometeram ir à justiça desportiva.

Com dois jogos por realizar na fase de classificação às semifinais da Taça Rio, o Fluminense lidera o Grupo B, com nove pontos, contra quatro do Volta Redonda e três de Madureira e Macaé.