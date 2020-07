Elenco do Grêmio aprimora a pontaria durante o último treinamento da semana

Perto de completarem dois meses de treinamentos após a pandemia do coronavírus, os jogadores do elenco do Grêmio aprimoraram a pontaria, nesta sexta-feira, no último dia de atividades desta semana no Centro de Treinamento Luiz Carvalho.

Em mais uma manhã gelada na capital gaúcha, os quatro grupos de atletas se apresentaram no CT entre 8h30 e 11h, com intervalo entre os treinamentos para a devida higienização de todos os materiais.

Orientados pela comissão técnica, todos os jogadores foram exigidos para melhorarem a finalização, com a utilização da barreira móvel, que serviu como um obstáculo defensivo. Os goleiros Vanderlei, Julio César, Paulo Victor e Brenno participaram de toda a atividade, revezando-se na meta.

Os atletas voltam aos treinamentos na próxima segunda-feira, ainda esperando as definições de retomada do calendário do futebol gaúcho e nacional. O campeonato estadual foi paralisado na terceira rodada, quando o Grêmio era o líder do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias.