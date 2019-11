Elenco do Inter valoriza empate e destaca ponto obtido dentro de casa

O Internacional saiu de campo com um gosto amargo depois do empate, por 2 a 2, contra o Fortaleza, na noite deste domingo, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o time gaúcho um pouco mais longe da vaga direta para a Copa Libertadores de 2020.

"Para nossas pretensões no campeonato, foi um resultado ruim, mas no fim valeu a luta, valeu a defesa do Lomba no final. Vamos ver se o ponto pode nos ajudar lá na frente", comentou o atacante Rafael Sóbis, lembrando a defesa de pênalti de Marcelo Lomba nos minutos finais.

"Não fizemos um grande jogo, mas valeu a entrega de todo mundo. Foi uma tarde difícil, resultado desastroso pelo que a gente queria, mas quarta-feira tem mais", acrescentou Sóbis.

Marcelo Lomba evitou ser tratado como o nome do jogo. "O goleiro deve tentar defender as bolas e consegui ser feliz neste pênalti. Acho que foi importante, porque evitamos a derrota. Este ponto conquistado hoje pode ser útil no final da competição", lembrou.

Principal destaque da partida, com dois gols, Guerrero encerrou uma série de cinco partidas sem marcar. "O mais importante era a vitória. A gente fez de tudo para ganhar. Saímos chateado porque o resultado não acompanha. Às vezes por uma ou outra coisa, o resultado não acontece. A gente sai incomodado porque faz um esforço, mas o resultado não vem", completou o centroavante peruano.

Com tropeços dos rivais diretos, Corinthians e São Paulo, o Inter ficou estagnado em sétimo lugar, com 51 pontos. Apesar disso, pode entrar na competição sul-americana se mantiver esta posição até o fim do Brasileirão. E isso porque o tradicional G-6 pode virar G-8, em razão do título do Flamengo na Libertadores e do Athletico-PR, na Copa do Brasil. Com vagas asseguradas na competição internacional, os dois times podem abrir duas novas vagas na lista dos melhores do Campeonato Brasileiro.