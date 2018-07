Elenco do Internacional se reapresenta sem quatro jogadores

O grupo do Inter retomou os treinos nesta segunda, já visando a partida contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada, sem o goleiro Alisson, o meia Valdívia e os atacantes Vitinho e Lisandro López. Mas, deste quarteto, somente López preocupa a comissão técnica. Ele ainda se recupera de lesão na panturrilha, mas pode voltar ao time no fim de semana.

Alisson foi poupado das atividades porque levou uma pancada nas costas durante o jogo contra o Joinville, no sábado. Deve retomar normalmente os treinos nesta terça. Valdívia e Valtinho tiveram folga, como compensação pelo tempo em que defenderam a seleção olímpica nas últimas semanas. Valdívia deve jogar no Serra Dourada, enquanto Vitinho vai cumprir suspensão.

Rodrigo Dourado deve reforçar a equipe no domingo porque não reclamou de dores no ombro esquerdo nesta segunda. Ele vinha sentindo desconforto no local nos últimos dias e o departamento médico temia que a situação se agravasse com a pancada que sofreu no jogo de sábado. No entanto, o volante treinou normalmente e pareceu ter superado o problema físico.