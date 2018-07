O elenco do Palmeiras tem boas recordações de Sucre, cidade boliviana onde enfrentará o Universitário, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi lá que o time se preparou antes de jogar contra o Real Potosí, na cidade vizinha de Potosí, na fase preliminar da Libertadores do ano passado, quando venceu por 2 a 0 e se classificou.

Veja também:

Felipão admite que Palmeiras sofrerá com a altitude contra o Universitario

Daquele grupo que esteve na preparação em Sucre no ano passado, apenas cinco jogadores estão no elenco atual do Palmeiras: os goleiros Bruno e Deola, os zagueiros Maurício Ramos e Danilo e o volante Pierre. Mesmo assim, o espírito de confiança é o mesmo.

"Voltamos a Sucre, onde ficamos no ano passado três dias e fomos para Potosí horas antes da partida. Fizemos um grande jogo lá, conseguimos um bom resultado e nos classificamos para a Libertadores. Em Potosí, a diferença de altitude é quase o dobro de Sucre, então esperamos que aqui a gente possa fazer um grande jogo também, respeitando a equipe do Universitário, e possa dar o nosso melhor para sair daqui praticamente classificado à próxima fase", comentou Maurício Ramos.

O zagueiro, inclusive, já faz um apelo ao torcedor palmeirense para o jogo de volta contra o Universitário, marcado para a próxima semana. "Esperamos que possamos sair daqui com um resultado positivo para que a nossa torcida compareça na quarta-feira e faça da Arena Barueri um caldeirão", disse Maurício Ramos.