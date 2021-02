Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente de patrocinadora

Os jogadores do Real Madrid tiveram um dia de recebimento de presentes nesta segunda-feira. Uma das patrocinadores do clube, a fabricante alemã de carros Audi, entregou aos atletas veículos novos. Vinicius Junior, Rodrygo, Marcelo, Casemiro, Sérgio Ramos e até o técnico Zinedine Zidane posaram ao lado dos carros, que foram entregues na garagem do estádio Alfredo di Stéfano, no CT de Valdebebas.

A distribuição desses presentes é uma tradição no clube. A patrocinadora apoia o Real Madrid há sete anos e sempre promove a entrega dos carros. No contrato firmado entre a diretoria e a Audi, consta a obrigatoriedade de que os atletas devem ir aos treinos do clube com os veículos da montadora, que são elétricos e possuem avançadas tecnologias para reduzir as emissões de gás carbônico.

Cada um dos jogadores recebeu os veículos com as placas personalizadas com seus nomes. No mercado brasileiro, cada um dos carros custa a partir de R$ 300 mil. Os presentes foram entregues depois de um fim de semana importante, em que o clube conseguiu vencer o Valladolid e ficou a apenas três pontos de diferença para o líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid.

Já com os novos carros na garagem de casa, os jogadores têm agora um outro compromisso no meio de semana. Na quarta-feira será a vez de enfrentar o Atalanta, na Itália, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.