Elenco do San Lorenzo visita Papa após título da Libertadores

Torcedor declarado do San Lorenzo, o Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira a visita de alguns dos responsáveis pela maior glória do clube em seus 106 anos de história. Depois de uma audiência geral no Vaticano, ele saudou uma comitiva do clube argentino, que conquistou pela primeira vez a Libertadores na última quarta-feira.

Enquanto falava a milhares de fiéis no Vaticano, o papa aproveitou para fazer referência especial aos campeões continentais. "De modo especial, saúdo os campeões da América, a equipe do San Lorenzo, que está aqui presente e é parte de minha identidade cultural", disse.

A comitiva do San Lorenzo que foi ao encontro do papa foi formada pelo presidente Matías Lemmens, o dirigente Marcelo Tinelli, o técnico Edgardo Bauza e os jogadores Romeo, Mercier e Buffarini. Eles aproveitaram para tirar fotos com o torcedor mais ilustre do clube, que, por sua vez, teve a oportunidade de segurar a taça da Libertadores.