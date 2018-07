Elenco do Santos antecipa exames cardiológicos de pré-temporada

O futebol santista já está em clima de férias, apesar de ainda faltar o clássico contra o Palmeiras, sábado à noite, na Vila Belmiro, para o encerramento da temporada de 2012. O treino da manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé foi cancelado para que um grupo de jogadores se submetesse a exames cardiológicos e de avaliação clínica no Hospital do Coração, em São Paulo. Normalmente, esses testes são realizados na pré-temporada, nos primeiros dias de janeiro, mas o Santos optou por antecipá-los.

Ao antecipar a realização dos exames médicos, o Santos ganha tempo na pré-temporada, quando o trabalho de preparação pode começar um pouco antes e facilitar a vida do técnico Muricy Ramalho. Neymar, André, Adriano, Rafael, Arouca, Miralles e Victor Andrade foram alguns dos jogadores que realizaram as avaliações nesta quarta-feira, sob supervisão do cardiologista Nabil Ghorayeb no Hospital do Coração.

Nesta quinta-feira, o elenco santista volta a treinar normalmente no CT Rei Pelé, quando Muricy continua a preparação para enfrentar o Palmeiras no sábado pelo Brasileirão. Já sem nenhuma pretensão no campeonato, o Santos ocupa a 10ª colocação, com 50 pontos somados.