Elenco do Santos se une para apoiar Rafael Longuine, que perdeu pais em desastre

Os principais líderes do elenco do Santos prestaram solidariedade ao companheiro Rafael Longuine, que perdeu os pais em um acidente de carro no Paraná, na noite do feriado de 1.º de maio. Sentados na bancada de entrevistas do CT Rei Pelé, em Santos, estavam: Renato, Lucas Lima, Victor Ferraz, David Braz, Vanderlei e Ricardo Oliveira. O atacante, capitão da equipe, expressou os sentimentos do grupo em relação à tragédia.

"Apresentando a todos os nossos companheiros, dizer ao Rafael (Longuine) que sentimos muito o que aconteceu na noite passada com os seus familiares e também expressar as nossas condolências aos familiares da outra vítima que se envolveu no acidente. É notória a nossa tristeza. Nós gostaríamos de, publicamente, dizer que ele vai receber todo o nosso apoio e ânimo que ele vai precisar durante esses dias", declarou o atacante Ricardo Oliveira.

O acidente envolvendo os pais do meio-campista Rafael Longuine, de 26 anos, ocorreu na rodovia BR-376, em Alto Paraná, no noroeste do Paraná. A batida fatal envolveu o carro onde estavam Maria Fátima de Carvalho Longuine e Wellington Longuine, mais uma mulher, um caminhão e seu motorista. Todos os quatro faleceram.

O clube emitiu um comunicado oficial lamentando o acidente, prestando solidariedade às vítimas e anunciando apoio ao jogador, que foi dispensado do treino desta terça-feira, ocorrido no período da tarde. A imprensa não teve acesso às atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior.

O Santos se prepara para enfrentar o Independiente Santa Fe, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A tendência é que Dorival Júnior mantenha a equipe que venceu o Paysandu, na quarta passada - 2 a 0, no estádio da Vila Belmiro, em Santos -, na primeira partida entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desta forma, o time santista deverá entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.