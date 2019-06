Elenco do São Paulo aprimora finalizações no quarto dia de treinos

O quarto dia de treinos do elenco do São Paulo no CT em Cotia teve início na manhã desta quinta-feira. De acordo com o site oficial do clube, a atividade foi focada em finalizações e posse de bola.

Depois do aquecimento, os jogadores trabalharam troca de passes em espaço reduzido. Em seguida, os atletas calibraram a pontaria com finalizações após cruzamentos.

O grupo ainda voltará aos trabalhos na parte da tarde. Nesta sexta-feira, o São Paulo faz um jogo-treino contra o São Bento às 15h30, em Cotia. Todas as atividades nesta primeira semana são fechadas à imprensa.

O São Paulo voltará a ter uma partida oficial apenas no dia 13 de julho, quando fará clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. A equipe tricolor está em nono lugar no campeonato, com 14 pontos.